НХЛ признала россиянина лучшим игроком дня

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Форвард забил три шайбы в гостевом матче против «Ванкувера». Это всего второй случай в заокеанской карьере Кузнецова, когда он стал автором хет-трика.

Благодаря трем заброшенным шайбам Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона». На его счету стало 475 (148 голов и 327 передач) очков в 577 матчах, он обошел Калле Юханссона.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли, оформивший дубль в матче против «Виннипег». Это позволило его команде одержать победу со счетом 5:2.

Третьей звездой дня признали вратаря «Питтсбург Пингвинз» Тристана Джарри, который совершил 40 спасений в победном матче против «Вегас Голден Найтс».