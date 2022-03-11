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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине

Meta разрешила травить россиян в Facebook и Instagram

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Американская компании Meta временно разрешила призывы к насилию в Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине.

«Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России», — приводит ТАСС слова представителя Meta Энди Стоун.

Представитель компании при этом не пояснил, как именно будет происходить модерирование и выявление нарушений при таких изменениях политики.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram в некоторых странах не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и солдат в частности.

Компания также временно отказалась удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Тема: Военная операция на Украине
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Иркут 69

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frenchman

Вот когда на Украине с «бандеровцами» разберутся, потом внутри страны надо чистку делать! На золотые...

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

pepelmetal

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