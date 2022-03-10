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Большунов лишился привычных лыж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов временно лишился привычных лыж Rossignol. Но у спортсмена есть хороший запас, которого хватит на следующий сезон.

Французская компания Rossignol, которая производит лыжи, приостановила сотрудничество с российскими спортсменами, в том числе с Большуновым, сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на директора компании Колина Барбе.

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Он получил много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум на еще один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, что вся ситуация прекратится, немного стабилизируется и все восстановится», — сказал «Чемпионату» генеральный менеджер сборной России Юрий Чарковский.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских лыжников от соревнований 1 марта, выполнив соответствующую рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета.

Большунов завоевал три золотые медали на Играх в Пекине, победив в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также в его копилке есть четыре серебряные и две бронзовые олимпийские награды.

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