Apple представила Studio Display — 27-дюймовый 5K-монитор, поддерживающий все современные цветовые пространства и имеющий интегрированные веб-камеру и аудиосистему.

Монитор имеет диагональ 27 дюймов с разрешением 5K и плотностью пикселей 218 точек на дюйм, сообщается на сайте Apple. Максимальная яркость в 600 кд/м и поддержка девяти популярных цветовых режимов говорят о, прежде всего, профессиональной направленности устройства.

Для общения предусмотрена 12-мегапиксельная сверхширокая камера с углом зрения 122 градуса и микрофон студийного качества. Вывод звука осуществляется на шесть колонок, обеспечивающих широкий стереозвук и поддерживающих технологию Dolby Atmos.

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На тыльной стороне монитора находятся три порта USB Type-C и один Thunderbolt 4, позволяющий подключать и заряжать устройства Apple. Мощность зарядки составляет 96 Вт, чего достаточно, например, для быстрого восполнения энергии у ноутбука MacBook Pro.

Розничные продажи Studio Display анонсированы на 18 марта. Базовая модель с глянцевым покрытием будет стоить 1599 долларов. Более дорогой монитор с защитным стеклом из нанотекстуры обойдется в 1899 долларов.