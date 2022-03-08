Apple запретила россиянам смотреть презентацию новых iPhone

Корпорация Apple 8 марта проведет презентацию новых товаров, но для жителей России просмотр этого мероприятия в онлайн запретили.

На сайта apple.com видео анонс онлайн-презентации. Но, если перейти на русскую версию сайта, появляется ретроспектива осенней презентации корпорации.

Информация о предстоящей трансляции также отображается на сайте и YouTube-канале компании. Но эти сообщения скрываются для интернет-пользователей из России.

При попытке перехода на предстоящую трансляцию на YouTube-канале Apple по прямой ссылке появляется сообщение: «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

Apple 8 марта может анонсировать на презентации новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.

Корпорация 1 марта заявила об остановке продажи своих товаров в России. Американская компания приняла это решение вслед за вводом новых антироссийских санкций правительством США.