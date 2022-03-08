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Apple запретила россиянам смотреть презентацию новых iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DavidSandoz / Attribution License

Корпорация Apple 8 марта проведет презентацию новых товаров, но для жителей России просмотр этого мероприятия в онлайн запретили.

На сайта apple.com видео анонс онлайн-презентации. Но, если перейти на русскую версию сайта, появляется ретроспектива осенней презентации корпорации.

Информация о предстоящей трансляции также отображается на сайте и YouTube-канале компании. Но эти сообщения скрываются для интернет-пользователей из России.

При попытке перехода на предстоящую трансляцию на YouTube-канале Apple по прямой ссылке появляется сообщение: «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране».

Apple 8 марта может анонсировать на презентации новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.

Корпорация 1 марта заявила об остановке продажи своих товаров в России. Американская компания приняла это решение вслед за вводом новых антироссийских санкций правительством США.

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VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

MaximKS

и оставить фашистов не добитыми?

ld_andrey

Да, это быстро, Грозный за три года отстроили.

mosquito__2010

Ну судьба Пашинина уже написана на лбу. И всё почему ? Потому что люди не хотят разбираться в том что...
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