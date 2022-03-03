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Актуальная тема
Военная операция на Украине

Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Паралимпийский комитет России

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, сообщается на сайте организации.

В среду IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, отмечалось, что их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

«Мы в Международном паралимпийском комитете твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на нас», — заявил президент организации Эндрю Парсонс.

По его словам, решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях.

Игры пройдут с 4 по 12 марта. Соревнования проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Тема: Военная операция на Украине
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Спорт #Зимние виды #Мир
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Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

CaRdan

Обиженный, ты просто офигел. За заслуги пенися на равне с ЗП средней, хочешь больше, иди работать, судя...

Uynachalnica

Страсти то какие! За клятву гаранта кто зюбы положил?

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))
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