Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, сообщается на сайте организации.

В среду IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, отмечалось, что их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

«Мы в Международном паралимпийском комитете твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на нас», — заявил президент организации Эндрю Парсонс.

По его словам, решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях.

Игры пройдут с 4 по 12 марта. Соревнования проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.