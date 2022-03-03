Российским спортсменам запретили участие в Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине, сообщается на сайте организации.
В среду IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, отмечалось, что их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.
«Мы в Международном паралимпийском комитете твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться. Однако не по своей вине война пришла к этим Играм, и за кулисами многие правительства имеют влияние на нас», — заявил президент организации Эндрю Парсонс.
По его словам, решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против участия России в соревнованиях.
Игры пройдут с 4 по 12 марта. Соревнования проведут сразу в трех кластерах — Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.
Egorka72Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.
CaRdanОбиженный, ты просто офигел. За заслуги пенися на равне с ЗП средней, хочешь больше, иди работать, судя...
UynachalnicaСтрасти то какие! За клятву гаранта кто зюбы положил?
ponhik78Да и не стараются в общем то)))