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Матч со звездами хоккея отменили на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Хоккейный матч с участием Вячеслава Фетисова и других звезд хоккея, который должен был состояться 8 марта на льду Байкала, отменен из-за погоды, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На льду Байкала в поселке Большое Голоустное из-за теплой погоды ухудшилась ледовая обстановка. Рисковать жизнью игроков и зрителей мы не можем», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Подобный матч уже проходил год назад, 8 марта 2021 года. На Байкале играли сборная Иркутской области и команда звезд отечественного хоккея, в которую вошли Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов и Валерий Каменский.

Игра завершилась со счетом 8:6 в пользу команды звезд хоккея. Матчи решили сделать ежегодными.

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