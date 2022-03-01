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Стартует плей-офф чемпионата России по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khl, instagram.com/khl

Плей-офф чемпионата России по хоккею стартует во вторник, 1 марта. В этот день пройдут три матча: две игры четвертьфинала Востока и одна игра Запада.

Откроют плей-офф игры магнитогорского «Металлурга» с казахским «Барысом», челябинского «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком» и московского ЦСКА с ярославским «Локомотивом».

Также в этот день должна была пройти встреча московского «Спартака» с финским «Йокеритом», но клуб досрочно завершил участие в чемпионате из-за военного конфликта между Россией и Украиной.

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«Йокериту» засчитали техническое поражение, и «Спартак» автоматически прошел в полуфинал западной конференции.

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Иркут 69

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Для понимания того, что происходит в современном мире предлагаю прочитать и осмыслить такую книгу : «Убийство...

sib_man9

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Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
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