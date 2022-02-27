НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Пользователям Xiaomi предложили бесплатную подписку YouTube Premium

Источник:
Sibnet.ru
116 0
YouTube на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Бесплатная подписка YouTube Premium стала доступна пользователям некоторых смартфонов Xiaomi и Redmi. В зависимости от модели устройства, пробный промопериод можно активировать на два или три месяца.

Акция распространяется на смартфоны: Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11, сообщается на официальном сайте Xiaomi. В рамках сотрудничества с YouTube их владельцы могут оформить бесплатную пробную подписку YouTube Premium на три месяца (два месяца для серии Redmi Note).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕFacebook запустила короткие видео

Для оформления промопериода достаточно зайти в мобильное приложение YouTube и клиент сам пригласит участвовать в акции. Данное предложение распространяется только для смартфонов, активированных после 1 декабря 2021 года.

YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, а также сохранять ролики в память смартфона для просмотра без подключения к сети. Подписка включает доступ к YouTube Music с теми же условиями.

Предложение доступно для пользователей из 44 стран, в том числе и России. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.

Еще по теме
iPhone 14 станет самым автономным
Google Chrome откажется от экономии трафика на смартфонах
Samsung Galaxy S22 Ultra удивил пользователей полосой на экране
Флагман OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Софт #Фишки Xiaomi
Как сделать
Нейросеть научили раскрашивать черно‑белые фото
26.02.22, 13:54
735
0
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
Отключение скрытых программ позволит повысить скорость работы компьютера и сэкономить заряд батареи ноутбука
19.02.22, 10:59
4409
0
Как сделать длинный скриншот на Android
Простой способ сделать длинный снимок экрана на смартфоне под управлением Android
18.02.22, 14:49
4171
0
Как создать группу вкладок в Chrome
Небольшая настройка, позволяющая навести порядок при большом количестве вкладок в браузере
18.02.22, 00:46
4727
0
Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10
Простой способ разгрузить интерфейс при работе над несколькими задачами
07.02.22, 18:05
5996
1
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
4274
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
7089
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
7437
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
6970
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27521
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Слезы, маски и ОМОН: новосибирцы вышли на антивоенный митинг
Новосибирцы вышли на площадь Ленина с лозунгами «Нет войне»
Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих роз в магазине
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

doom33

аххаха а как доставляют? телепортируют? ахахха клоун

karuto

Микронезия - это серьезно. Гуам там, Науру и прочие Карибати.

Disobedient

На них у бандерлогов только и надежда. Ладно хоть маски одели, раньше также выходили против масок протестовали.)))...

doom33

пупсик надо еще что бы тебе кто то там летать разрешил аххаха. ты с максимкой с одной реальности?
Sibnet.Ru