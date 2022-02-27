Пользователям Xiaomi предложили бесплатную подписку YouTube Premium

Бесплатная подписка YouTube Premium стала доступна пользователям некоторых смартфонов Xiaomi и Redmi. В зависимости от модели устройства, пробный промопериод можно активировать на два или три месяца.

Акция распространяется на смартфоны: Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11, сообщается на официальном сайте Xiaomi. В рамках сотрудничества с YouTube их владельцы могут оформить бесплатную пробную подписку YouTube Premium на три месяца (два месяца для серии Redmi Note).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Facebook запустила короткие видео Для оформления промопериода достаточно зайти в мобильное приложение YouTube и клиент сам пригласит участвовать в акции. Данное предложение распространяется только для смартфонов, активированных после 1 декабря 2021 года. YouTube Premium позволяет смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, а также сохранять ролики в память смартфона для просмотра без подключения к сети. Подписка включает доступ к YouTube Music с теми же условиями.

Предложение доступно для пользователей из 44 стран, в том числе и России. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.