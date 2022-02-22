Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты

Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, рассказал, как переливания крови влияли на его результаты.

Спортсмен занимался переливанием крови с 2016 по 2019 годы. Полиция поймала Хауке с поличным во время чемпионата мира в Зеефельде — он был задержан во время процедуры. Допинг лыжник принимал три года под контролем доктора Марка Шмидта.

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше. Многие подумают, что это небольшие числа, но это не так. Если посмотреть на протоколы, то это ускорение позволяет добиться многого. Например, на 15-километровой дистанции 30-секундное улучшение результата позволит подняться с 30-го на 15-е место», — цитирует Хауке Dagbladet.

Хауке дебютировал на Кубке мира в 2012 году. Лыжник дважды попадал в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, оба в командном спринте. Лучшим достижением Хауке в общем итоговом зачете Кубка мира является 131 место в сезоне 2013/14. На Олимпиаде в Сочи занял 46-е место в спринте, 16 место в командном спринте и 57 место в гонке на 15 километров классическим стилем.