«ВКонтакте» поддержит блокчейн и NFT

«ВКонтакте» планирует интегрировать технологии NFT и блокчейна в социальную сеть. Они станут универсальным инструментом для монетизации пользовательского контента и защиты авторских прав.



«ВКонтакте» выступит посредником и помощником, не создавая свой блокчейн, сообщил директор социальной сети Александр Тоболь в интервью «Вестям». За проверкой авторских прав будет следить успешно проявившая себя система Content ID.

«Если вся эта история — с одной стороны, с гарантией уникальности, с другой стороны — с авторским правом на территории различных стран — будет объединена вокруг блокчейна и NFT, то это прямо универсальное суперкрутое решение для авторов, которое открывает прямо новый мир», — сказал Тоболь.

Рынок NFT, по разным прогнозам, оценивается в 20-35 миллиардов долларов. Его основная проблема — массовое мошенничество продавцов. Крупнейший NFT-маркетплейс OpenSea объявил, что более 80% всех представленных цифровых товаров являются плагиатом. Другая площадка, Cent, по этой причине отказалась от продаж изображений и музыки.

Новая лента постов появилась «ВКонтакте»

Решение «ВКонтакте» предлагает не только место для покупки и продажи NFT, но и недостающую систему проверки авторства, способную решить эту проблему.