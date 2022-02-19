Хоккеиста «Локомотива» уволили из‑за изнасилования ребенка

Американский нападающий Рид Буше был уволен из ярославского «Локомотива» 18 февраля из-за истории об изнасиловании девочки десятилетней давности, сообщила пресс-служба КХЛ.

В 2011 году, когда хоккеисту было 17 лет, он изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку Буше в начале февраля, спортсмен получил один год условно при четырех годах испытательного срока.

«Прекращено сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Согласно Трудовому кодексу РФ хоккеист уволен из Клуба 18 февраля 2022 года», — говорится в официальном заявлении ХК «Локомотив».

В нынешнем сезоне американский форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (12+15) очков. Ранее он выступал за «Авангард», где стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.