Установка Windows 11 Pro потребует учетную запись Microsoft

Для установки Windows 11 Pro теперь требуется подключение к интернету и учетная запись Microsoft, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Компания давно агитировала пользователей за более активное использование своих учетных записей. Нововведение сделает невозможной установку Windows 11 Pro с помощью локальной учетной записи.

«Редакция Windows 11 Pro теперь будет требовать подключения к интернету во время первоначальной настройки. Если захотите настроить устройство для личного пользования, также потребуется аккаунт Microsoft», — указывают разработчики.

Microsoft уже начала тестирование изменения. Ближайшие недели специалисты будут заниматься стабильностью новой сборки Windows 11 Pro. Ожидается, что после завершения тестов обновление станет доступно всем пользователям.