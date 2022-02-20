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Эксперт рассказала, какие данные нельзя доверять смартфону

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина настоятельно не рекомендует хранить в памяти смартфона чувствительные данные, которыми может воспользоваться злоумышленник, взломав ваше устройство

К чувствительной информации специалист отнесла также копии личных документов, например, паспорта или ИНН. «Если вам может понадобиться оперативный доступ к таким документам, лучше всего загрузить их в защищенное облако», — посоветовала Волгина в интервью агентству «Прайм».

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Она также рекомендовала удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами (например, с паспортом) или рядом с белым листом, чтобы преступники не смогли с помощью фотошопа вставить на такой лист копию ваших документов.

Волгина предупредила, что некоторые мессенджеры и соцсети автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. Это значит, что данные могут быть не уничтожены полностью, даже если вы удалили из переписки сообщения, содержащие конфиденциальную информацию.

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Топ комментариев

лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

Алекс555

А ты представляешь сколько под эту дудочку денег отмоется и разворуется ,которые уже карманы растопырили.
Sibnet.Ru