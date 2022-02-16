Хакеры атаковали Минобороны и госбанки Украины

Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, государственных Приватбанка и Ощадбанка.

«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает», — приводит ТАСС сообщение центра. «Были атакованы также сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей <...>», — отмечается в сообщении.

Таким образом, Центр информбезопасности Украины не исключил, что за DDoS-атакой на сайты банков, Минобороны и вооруженных сил могла стоять Россия. Напрямую Россия в сообщении не упоминается, однако в заявлениях украинских должностных лиц и по украинским законам «агрессором» официально именуется именно она.

Самая мощная за последние несколько лет кибератака на Украине произошла в ночь на 14 января, когда был атакован ряд украинских правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования.