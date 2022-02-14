Windows 11 получит ретро-дизайн

Компания Microsoft показала новый стиль оформления элементов интерфейса в операционной системе Windows 11 во время трансляции онлайн Windows Developer.

Энтузиасты обратили внимание, что новый дизайн напоминает Windows Aero, который использовался в Windows 7. В «десятке» Microsoft отказалась от поддержки закругленных углов и эффекта Aero Glass с полупрозрачными заголовками окон.

При этом в Windows 11 уже добавлены закругленные углы элементов интерфейса. Из трансляции следует, что теперь операционная система вернет эффект Aero с прозрачными панелями заголовков.

Предположительно, Windows 11 изменит внешний вид после выхода версии 22H2, также известной как Sun Valley 2. Она должна стать доступной пользователям во второй половине 2022 года. Сейчас идет тестирование изменений.