Смартфон iPhone 13 Pro получил «эротическую» версию

Бренд Caviar представил модифицированные версии iPhone 13 Pro и 13 Pro Max из «эротической» коллекции, украшенной ремнями из кожи, плетками, а также кольцами и заклепками, сообщается на сайте производителя.

«Коллекция вдохновлена популярным в последние годы kinky-party и посвящена реализации тайных фантазий», — отмечается в сообщении. Выход новинок приурочен ко Дню святого Валентина.

В коллекции пять версий дизайна — Dutiful, Dominant, Passion, Seduction и Satisfaction. Каждая получила уникальное оформление. Самой дорогой является модель Satisfaction, она украшена золотым сердцем и рамкой из золота, а также ремнями из телячьей кожи.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max из «эротической» коллекции Caviar Фото: © caviar-phone.ru

Самая доступная версия — Seduction, ее украшает титановое сердце, для оформления также использована кожа питона. Passion сочетает золото и кожу аллигатора, Dominant украшает золотое кольцо на двух кожаных ремешках, а Dutiful — кольцо из титана.

Смартфоны «эротической коллекции» доступны покупателям по цене от 389 тысяч рублей до 1,495 миллиона рублей.