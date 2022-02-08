Раскрыты сроки выпуска нового флагманского смартфона Xiaomi

Новый флагманский смартфон Xiaomi выйдет в марте, предположительно им станет Xiaomi 12 Ultra, новинка пока фигурирует в Сети под кодовым названием Xiaomi Super Cup.

Предположительную дату выхода на рынок раскрыл известный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station. По его данным, стоимость новинки на старте продаж составит примерно 780 долларов.

Xiaomi 12 Ultra будет оснащен самой современной на сегодня камерой перископным телеобъективом, а также оптической стабилизацией изображения. Камера разработана совместно с компанией Leica.

Новинка превзойдет текущий флагман китайской компании Xiaomi 12 Pro. Так, его оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также экраном LTPO второго поколения с частотой обновления до 120 Гц.

Он также получит полнофункциональный модуль NFC, аккумулятор емкостью 4860 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.