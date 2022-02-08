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Роскомнадзор заставит YouTube и Instagram отчитываться об аудитории

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор (РКН) составил список из 79 ресурсов, обязанных передавать данные о российской аудитории, и выбрал исследовательский сервис для этого — Mediascope. В реестр сайтов с обязательной отчетностью включены сервисы Яндекса, YouTube, Instagram и другие популярные ресурсы.

Закон о введении единого счетчика аудитории Рунета принят в июне 2021 года. Согласно ему, компании обязаны самостоятельно отчитываться о посещаемости своих ресурсов или установить специальные скрипты для автоматической передачи сведений.

События развиваются по второму варианту. Учет аудитории ресурсов, включенных в реестр, будет вести Mediascope (ранее TNS Russia), сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии при РКН по отбору уполномоченной организации. Сбор статистики должен начаться не позднее 1 марта 2022 года. Отказаться от нововведения сайты не имеют права.

В список для анализа посещаемости, в частности, включены интернет-версии каналов первого и второго мультиплексов, российские и зарубежные онлайн-кинотеатры, среди которых Netflix, Кинопоиск и IVI. Будет учитываться аудитория популярных новостных агрегаторов, СМИ, социальных сетей, в их числе Facebook, Instagram, Twitter и Youtube.

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Как ранее прокомментировал гендиректор Mediascope Руслан Тагиев, одновременно со сбором обязательных данных, которые должны передавать интернет-ресурсы из реестра Роскомнадзора, в исследовании будут применяться собственные социологические инструменты и математические алгоритмы, что позволит оценивать аудиторию «в людях, а не технологических метриках».

Это, по утверждению Тагиева, только на пользу сайтам — полученные данные позволят эффективно планировать как производство контента, так и размещение рекламы. «Это крайне важно, поскольку цель единых измерений — дать рынку понятные и сопоставимые данные об аудитории интернет-площадок, которые можно сравнить и с другими медиа...», — цитирует главу компании Лента.ру.

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