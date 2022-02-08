«Роскосмос» показал робота для работы в открытом космосе

«Роскосмос» показал габаритный макет антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», создаваемого для работы в открытом космосе.

«Теледроид» внешне напоминает торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно.

«Действующий образец появится в 2023 году, тогда же начнутся испытания на вибростенде, а также на электромагнитную совместимость и многое другое», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, продемонстрированный образец — габаритный макет, сделанный из пластика. «Основное назначение — это проверка габарита на размещение в корабле при транспортировке на МКС. На нем проведут и эргономические исследования при выполнении совместных операций с космонавтами», уточнил Рогозин.

В 2019 году на орбите уже побывал робот Федор. На МКС он поработал руками с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители, а также включал дрель и протирал руки полотенцем.

Основной работой для таких роботов станет решение задач на поверхности космических тел — Луны, планет Солнечной системы и их спутников.