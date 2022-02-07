Если пользователя по какой-либо причине не устраивает буква диска, то ее можно быстро сменить. Сделать это проще всего через специальное меню, универсальное для любой версии Windows.

Для вызова меню управления дисками нужно нажать Win+R и ввести «diskmgmt.msc» (без кавычек). Откроется окно «Управление дисками» с отображением всех подключенных накопителей.

Щелчком правой кнопки мыши по изменяемому диску вызвать контекстное меню и выбрать «Изменить букву диска или путь к диску». В открывшейся оснастке кликнуть на кнопке «Изменить...».

Теперь напротив строки «Назначить букву диска (A-Z)» из выпадающего списка можно выбрать нужную литеру для названия накопителя и сохранить изменения.

Как запустить любую программу с помощью горячих клавиш

Смена литеры диска полностью безопасна. Система автоматически анализирует выбираемые буквы диска, не дает использовать повторяющиеся и предназначенные для системных нужд символы.