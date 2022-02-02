Как запустить любую программу с помощью горячих клавиш Windows

Помимо стандартных сочетаний клавиш, в Windows существует возможность задавать собственные комбинации для запуска программ. Сделать очень просто.

Для настройки нужно кликнуть по исполняемому файлу или ярлыку программы правой кнопкой мыши и выбрать «Свойства». В открывшемся окне в строке «Быстрый вызов» поставить курсор и ввести желаемое сочетание клавиш.

Быстрый вызов настраивается минимум для трех клавиш. Две из них обязательно должны быть Ctrl, Shift или Alt, а третью пользователь может выбрать сам. Разрешено создавать комбинации из четырех кнопок, используя все три обязательные, а также четвертую на свое усмотрение.

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Назначать сочетания клавиш можно не только программам, но и сайтам. Для этого нужно создать ярлык сайта в мастере — кликнуть правой кнопкой в свободном участке рабочего стола и в меню «Создать» выбрать «Ярлык».



В поле для расположения объекта необходимо указать адрес сайта, нажать «Далее», ввести название и нажать «ОК».

У созданного ярлыка правой кнопкой вызвать контекстное меню и выбрать «Свойства». Во вкладке «Веб-документ» в строке «Сочетание клавиш» можно аналогично с ярлыками программ установить желаемую комбинацию клавиш для быстрого запуска сайта.