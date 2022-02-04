«Ростех» разработал устройство для защиты от собак

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» разработал устройство Pyrodefender для защиты от агрессивных животных с помощью сильного хлопка и вспышки света. Новинку уже можно приобрести в магазинах за 4 500 рублей.

«По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных», — сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков на сайте «Ростех».

Pyrodefender имеет эргономичный корпус, отдаленно напоминающий пистолет, имеется предохранитель от случайного срабатывания. Малый вес и размеры позволяют носить его в кармане.

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Внутри устройства находятся две батареи для активации химических патронов. Боеприпасами для него служат трехзарядные картриджи. При «выстреле» заряд создает сильную вспышку и хлопок мощностью до 140 децибел, что сравнимо со звуком взлетающего реактивного самолета.

Благодаря кратковременности воздействия, Pyrodefender причиняет сильный дискомфорт, но не вредит животным. Новинку можно приобрести в магазинах и онлайн-сторах по цене от 4 500 рублей.