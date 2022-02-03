НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Как скопировать текст из видео и картинки в Chrome

Источник:
Sibnet.ru
258 0

Гораздо быстрее распознать текст на фотографии или в видео, чем перепечатывать его вручную. Расширение BLACKBOX для браузера Chrome позволяет распознать текст с картинки или из видеоролика. 

Установить BLACKBOX можно из магазина приложений Google. После прохождения простой авторизации (через Google-аккаунт) оно сразу готово к использованию.

Для того чтобы распознать текст на картинке, стоп-кадре видео или в открытом в браузере документе, достаточно нажать на иконку расширения.

Далее нужно выбрать область для распознания. Скопированный текст сразу оказывается в буфере обмена и готов к использованию в других приложениях.

Можно скопировать текст из любых видео, изображений, документов PDF и других форматов. Для удобства использования BLACKBOX ведет историю распознанного.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Хакеры придумали способ слежки с помощью видеокарт
МВД раскритиковало российские процессоры
Как отключить запрос пароля при запуске Windows 10
смотреть все
Хайтек #Компьютеры #Интернет #Софт #Как сделать
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Рабочий в Иркутске упал с пятого этажа
Эксперты сравнили инвесторов в сибирских городах
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (0)
Картина дня
Канцлер Германии срочно засобирался в Москву
Рубль стал самой недооцененной валютой
Новые побочные эффекты нашли у «Спутника V»
Украина применила в Донбассе западное оружие
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
МВД раскритиковало российские процессоры
31
Госдолг США установил исторический рекорд
28
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
25
Российский бензин стал вторым по дешевизне в Европе
Sibnet.Ru