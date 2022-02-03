Гораздо быстрее распознать текст на фотографии или в видео, чем перепечатывать его вручную. Расширение BLACKBOX для браузера Chrome позволяет распознать текст с картинки или из видеоролика.

Установить BLACKBOX можно из магазина приложений Google. После прохождения простой авторизации (через Google-аккаунт) оно сразу готово к использованию.

Для того чтобы распознать текст на картинке, стоп-кадре видео или в открытом в браузере документе, достаточно нажать на иконку расширения.

Далее нужно выбрать область для распознания. Скопированный текст сразу оказывается в буфере обмена и готов к использованию в других приложениях.

Можно скопировать текст из любых видео, изображений, документов PDF и других форматов. Для удобства использования BLACKBOX ведет историю распознанного.