Смартфоны Realme будут менять цвет корпуса

Представитель новой линейки флагманов Realme 9 Pro будет менять цвет корпуса в зависимости от освещенности. За несколько секунд окраска задней крышки смартфона сможет превращаться из синей в оранжевую.
«Дизайн Light Shift — это идеальное сочетание технологий и эстетики, которое меняет цвет под воздействием солнечного света!», — сообщается в официальном Twitter компании.
Изменения цвета достигается благодаря особому стеклу на задней панели смартфона. Компания провела более 200 опытов над молекулярной структурой покрытия, чтобы сделать смену окраски естественной и приятной для глаз.
Смартфон Realme 9 Pro будет тонким и легким. Вес новой модели составит 182 грамма при толщине в 7,99 миллиметра. Известно, что флагман будет оснащен тройной камерой с основным модулем Sony IMX766 на 50 мегапикселей.