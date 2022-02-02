Олимпийская пауза в КХЛ: что будет дальше?

Печальное для всех фанатов хоккея событие произошло в главной хоккейной лиге страны — регулярное первенство «поставили» на паузу из-за Олимпиады. Как длительный перерыв повлияет на чемпионат? Когда продолжится первенство КХЛ? В каком формате завершится лига? На эти вопросы ответили эксперты сайта ggbet.ru.

В конце января сразу 16 из 24-х команд Континентальной хоккейной лиги отказались играть регулярный чемпионат из Олимпиады в Пекине, куда уехали многие игроки КХЛ. Предполагалось, что во время Олимпиады будут сыграны многие перенесенные из-за коронавируса матчи.

Пауза: аргументы за и против

Руководство КХЛ 28 января провело опрос среди команд-участников лиги «за» и «против» паузы в чемпионате. В итоге 16 из 24-х команд проголосовало за паузу. Названия клубов, проголосовавших «за», опубликованы не были.

Однако можно с легкостью предположить, что паузы хотят те клубы, которым это выгодно — в этом списке команды, которые уже прошли в плей-офф. Среди клубов, которые жестко высказались против решения: «Нефтехимик», «Амур» и «Автомобилист», ведь данные команды все еще не обеспечили себе попадание в плей-офф.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Предполагалось, что часть перенесенных игр пройдет во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. Теперь переносить эти матчи фактически некуда.

Отказ — беспрецедентное событие, которое не только расстроило зрителей, но и настроило некоторые клубы чемпионата друг против друга. Многие спортивные аналитики уже начали «хоронить» российский хоккей, ведь когда клубы отказываются от проведения игр, с чемпионатом явно что-то не так.

Что будет дальше?

Как продолжится чемпионат? У КХЛ есть несколько вариантов. Можно продолжить чемпионат в том же формате, в котором он должен был проходить прямо сейчас. Однако этот вариант сложно реализуем, ведь тогда чемпионат продлится на месяц больше, что вызовет недовольство у клубов и хоккеистов.

Вторым вариантом является продолжение лиги в том же формате, но с уплотнением чемпионата. Тогда предстоит проводить игры чаще . Это решение вызовет не только недовольство хоккеистов, но и зрителей, которые не смогут посмотреть все матчи своих любимых клубов.

Третьим вариантом является проведение плей-офф сразу после паузы. Такое решение тоже нельзя назвать хорошим. Ведь в этом случае фактически придется аннулировать последние результаты многих команд.

Более того, этот вариант продолжения КХЛ вызовет недовольство тех команд, которые сейчас находятся в шаге от плей-офф. Пока информация инсайдеров намекает на то, что руководство КХЛ склоняется именно к третьему варианту продолжения чемпионата.

Ожидается, что официально КХЛ объявит формат оставшейся части первенства, а также игр плей-офф, после 10 февраля. При этом уже сейчас ясно, что любое решение хоккейного руководства станет компромиссным.