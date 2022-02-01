Объявлена дата премьеры девятого сезона шоу «Голос. Дети»

Слепые прослушивания девятого сезона проекта «Голос. Дети» стартуют на Первом канале 11 февраля, сообщила пресс-служба телеканала в понедельник.

Наставниками девятого сезона детского «Голоса» стали Баста, Полина Гагарина и Егор Крид. Все они уже сидели в судейских креслах проекта. Съемки слепых прослушиваний начнутся 1 февраля, сообщили в соцсетях Гагарина и Крид.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Крид пообещал зрителям детского «Голоса» крутое шоу

В девятом сезоне к участию в слепых прослушиваниях допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это дети из почти 50 городов России и представители других стран — США, Великобритания, Финляндия.

Наставники наберут в команды по 15 юных вокалистов, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Первый выпуск слепых прослушиваний детского «Голоса» покажут 11 февраля в 21.30 в эфире Первого канала.