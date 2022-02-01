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Егор Крид пообещал зрителям детского «Голоса» крутое шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © egorkreed, instagram.com/egorkreed

Новый сезон проекта «Голос. Дети» начнется 11 февраля на Первом канале. Наставниками стали Баста, Полина Гагарина и Егор Крид. Последний сделал большие ставки на успех девятого сезона.

«В этом году мы покажем и сделаем максимально крутое шоу, я приложу к этому максимально усилий, максимально отдамся этому проекту», — сказал Егор Крид в сториз Instagram.

Также наставник обратился к будущим участникам слепых прослушиваний. «Отбор будет самый идеальный», — сказал Крид и пожелал юным вокалистам делать правильный выбор.

В слепых прослушиваниях девятого сезона шоу «Голос. Дети» будут участвовать 110 детей. В команды попадут по 15 человек, это значит, что в шоу пройдут меньше половины претендентов.

Баста, Егор Крид и Полина Гагарина уже были наставниками проекта. У Крида опыта судейства меньше всего, для него это второй сезон. В предыдущем сезоне рэпер был в компании Басты и Светланы Лободы и выглядел на их фоне достаточно привередливым наставником.

Девятый сезон шоу «Голос. Дети» стартует со слепых прослушиваний в эфире Первого канала 11 февраля в 21.30.

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