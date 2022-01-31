Хакеры придумали способ слежки с помощью видеокарт

Сетевые мошенники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, выяснила международная группа исследователей.

Проведенный анализ более двух тысяч устройств в самых различных комплектациях показал, что хакеры могут беспрепятственно собирать 176 различных показателей видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.

Преступники отслеживают устройство по уникальному цифровому следу с помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики. В частности, они могут получить информацию о конфигурации оборудования, часовом поясе, языке и других свойствах компьютера.

Исследователи уже сообщили результаты своей работы крупным компаниям, производящим электронные устройства. Группа Khronos, ответственная за спецификацию Web Graphics Library, уже приступила к поиску вариантов решения проблемы.