Хакеры придумали способ слежки с помощью видеокарт

Сетевые мошенники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, выяснила международная группа исследователей.
Проведенный анализ более двух тысяч устройств в самых различных комплектациях показал, что хакеры могут беспрепятственно собирать 176 различных показателей видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.
Преступники отслеживают устройство по уникальному цифровому следу с помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики. В частности, они могут получить информацию о конфигурации оборудования, часовом поясе, языке и других свойствах компьютера.
Исследователи уже сообщили результаты своей работы крупным компаниям, производящим электронные устройства. Группа Khronos, ответственная за спецификацию Web Graphics Library, уже приступила к поиску вариантов решения проблемы.
TehN1kЦарство ему небесное! Невосполнимая утрата!
Alexzander1973Пусть земля будет пухом! Очень жаль!
колобок11Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?
Алекс555Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....