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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Хакеры придумали способ слежки с помощью видеокарт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сетевые мошенники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, выяснила международная группа исследователей.

Проведенный анализ более двух тысяч устройств в самых различных комплектациях показал, что хакеры могут беспрепятственно собирать 176 различных показателей видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.

Преступники отслеживают устройство по уникальному цифровому следу с помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики. В частности, они могут получить информацию о конфигурации оборудования, часовом поясе, языке и других свойствах компьютера.

Исследователи уже сообщили результаты своей работы крупным компаниям, производящим электронные устройства. Группа Khronos, ответственная за спецификацию Web Graphics Library, уже приступила к поиску вариантов решения проблемы.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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