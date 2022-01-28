Зарема Салихова резко высказалась о Кокорине

Нападающий Александр Кокорин дорого обошелся «Спартаку», а его типаж — с тусовками в Монако — не подходил клубу, заявила Зарема Салихова, супруга владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».
По ее словам, на кандидатуре Кокорина настоял бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он же подписал невыгодный для клуба контракт с футболистом.
«У Кокорина и Урунова была геометрическая прогрессия за результативные действия. Взял его личного массажиста. Это было вредительство. Эти действия не были согласованы», — отметила Салихова.
Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года в статусе свободного агента. Он провел десять матчей за клуб и отметился двумя голами, из-за чего нападающего стали критиковать болельщики. В январе 2021 форвард перешел в итальянскую «Фиорентину».
Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он через суд требует восстановить его в должности и взыскать с клуба зарплату в размере 86 миллионов рублей.
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