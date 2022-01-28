НАВЕРХ

Зарема Салихова резко высказалась о Кокорине

Источник:
Sibnet.ru
356 1
Фото: © ФК «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин дорого обошелся «Спартаку», а его типаж — с тусовками в Монако — не подходил клубу, заявила Зарема Салихова, супруга владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Я была сильно против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

По ее словам, на кандидатуре Кокорина настоял бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Он же подписал невыгодный для клуба контракт с футболистом.

«У Кокорина и Урунова была геометрическая прогрессия за результативные действия. Взял его личного массажиста. Это было вредительство. Эти действия не были согласованы», — отметила Салихова.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе 2020 года в статусе свободного агента. Он провел десять матчей за клуб и отметился двумя голами, из-за чего нападающего стали критиковать болельщики. В январе 2021 форвард перешел в итальянскую «Фиорентину».

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он через суд требует восстановить его в должности и взыскать с клуба зарплату в размере 86 миллионов рублей.

Еще по теме
Мамаев женился на подруге бывшей жены
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
Футбольный клуб Басты оштрафовали за долги по зарплате
Левандовски снова стал лучшим футболистом по версии ФИФА
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Лукашенко допустил возможность большой войны
Медведев обозначил главную проблему России
Расчет автомобильного «налога на роскошь» отвяжут от цены
О самом главном
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Кармические отношения: как понять смысл союза
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

Главная проблемы страны - это наше правительство.

Grossmeister38rus

кто у власти больше 20 лет ?? Это в чей огород камень?

Danilon

Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь ! Представьте себе: завтра в России станет возможным...

ponhik78

Так! За упоминание слова хохол коменты удаляют, а тут это слово прям в заголовке. Что то у меня шаблон...
Sibnet.Ru