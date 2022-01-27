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Apple заплатила студенту $100 тысяч за взлом Mac через браузер

Источник:
Sibnet.ru
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Устройства Apple
Фото: © Firmbee / Pixabay License

Американский студент Райан Пикрен обнаружил уязвимость в браузере Safari, позволяющую получить доступ к iCloud, PayPal, веб-камере Mac и файловой системе компьютера. Apple выплатила ему 100,5 тысячи долларов в рамках программы обнаружения ошибок.

Ошибка браузера Safari открывала доступ злоумышленникам к веб-архиву, хранящему локальные копии сайтов, сообщает Пикрен в своем блоге. Уязвимость позволяла хакерам реализовать межсайтовый сценарий, предоставляющий полный доступ к файлам на устройстве, паролям и веб-камере.

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На данный момент возможность запуска подобного эксплоита устранена. Apple не прокомментировала ошибку и не сообщила о том, использовалась ли она злоумышленниками и как часто.

Выплата в 100,5 тысячи долларов — самая крупная сумма, выданная Apple в качестве награды за обнаружение ошибок в их программном обеспечении. Максимальная сумма, предусмотренная компанией для таких случаев, составляет 1 миллион долларов.

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Хайтек #Техника #Интернет #Компьютеры #Гаджеты
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Топ комментариев

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.

Disobedient

Интересно когда сша и англия всех украинцев в междоусобной войне убьют. Кого на их землях поселят?Зеля...

Snikolas

Все правильно он говорит, не какая собака не стоит человеческой жизни!!!Сам иногда подкармливаю бездомных...
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