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Samsung представила сканер отпечатков для банковских карт

Источник:
Sibnet.ru
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Микросхема сочетает в себе сканер отпечатков, хранилище данных и специальный процессор, предохраняющий от взлома и подделки
Фото: © Sibnet.ru

Samsung разработала новый чип для пластиковых карт, способный распознавать отпечатки пальцев. Микросхема сочетает в себе сканер, хранилище данных и специальный процессор, предохраняющий от взлома и подделки данных пользователей.

Samsung S3B512C позволяет обойтись без ввода PIN-кода при использовании банковских карт. Устройство считывает отпечаток, сверяет его с имеющимся в базе и анализирует на вероятность подделки, сообщается на официальном сайте компании. 

Карту не нужно подключать к смартфону или другим устройствам. Все необходимые вычисления проводятся чипом и это минимизирует вероятность взлома.

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Специалисты Samsung отметили, что банковские карты не единственная область применения для нового чипа. Его можно использовать в пропусках и иных документах как дополнительное средство проверки личности.

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Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...

pepelmetal

А ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...
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