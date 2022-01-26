Samsung представила сканер отпечатков для банковских карт

Samsung разработала новый чип для пластиковых карт, способный распознавать отпечатки пальцев. Микросхема сочетает в себе сканер, хранилище данных и специальный процессор, предохраняющий от взлома и подделки данных пользователей.
Samsung S3B512C позволяет обойтись без ввода PIN-кода при использовании банковских карт. Устройство считывает отпечаток, сверяет его с имеющимся в базе и анализирует на вероятность подделки, сообщается на официальном сайте компании.
Карту не нужно подключать к смартфону или другим устройствам. Все необходимые вычисления проводятся чипом и это минимизирует вероятность взлома.
Специалисты Samsung отметили, что банковские карты не единственная область применения для нового чипа. Его можно использовать в пропусках и иных документах как дополнительное средство проверки личности.
UynachalnicaРаздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.
DrronumНу ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.
Иркут 69Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...
pepelmetalА ещё она опередила по стоимости продуктов, коммуналки, газа и всего всего ,больше чем в 4 раза а теперь...