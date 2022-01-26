Samsung представила сканер отпечатков для банковских карт

Samsung разработала новый чип для пластиковых карт, способный распознавать отпечатки пальцев. Микросхема сочетает в себе сканер, хранилище данных и специальный процессор, предохраняющий от взлома и подделки данных пользователей.

Samsung S3B512C позволяет обойтись без ввода PIN-кода при использовании банковских карт. Устройство считывает отпечаток, сверяет его с имеющимся в базе и анализирует на вероятность подделки, сообщается на официальном сайте компании.

Карту не нужно подключать к смартфону или другим устройствам. Все необходимые вычисления проводятся чипом и это минимизирует вероятность взлома.

Специалисты Samsung отметили, что банковские карты не единственная область применения для нового чипа. Его можно использовать в пропусках и иных документах как дополнительное средство проверки личности.