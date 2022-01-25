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Эксперт назвал опасную для смартфона температуру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Низкие температуры зимой могут быть потенциально опасны для смартфонов, предупредил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Маляревский.

По словам Маляревского, телефоны начинают быстро разряжаться при температуре ниже минус 10 градусов. При экстремальном охлаждении смартфон может даже выключиться или отказаться работать.

«Тут можно ориентироваться на то, что в большинстве случаев электроника рассчитана на те же условия жизни и деятельности, что и человек. Если температура выше 30 градусов, то мы включаем кондиционер и прячемся в тень, если температура ниже минус 10 градусов, то нам некомфортно на улице. Все это справедливо и для гаджетов», — пояснил эксперт.

Маляревский отметил, что зимой не рекомендуется держать смартфон на воздухе. Даже уже потребовалось снять видео или фото на морозе, устройство следует сразу после этого отогреть в кармане.

При этом фитнес-браслеты и умные часы лучше защищены от холода, чем телефоны, так как они постоянно находятся на руке человека и обычно не охлаждаются до потенциально опасной температуры.

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