Японская технологическая компания Glory протестировала систему бесконтактных платежей, способную распознавать лица клиентов в масках. BioPay «узнает» посетителя менее чем за две секунды, а в будущем станет основой для создания магазинов без персонала.



Первые испытания BioPay прошли в японском городе Ниигате. Пользователи отметили высокую скорость работы — менее двух секунд, и удобство, сообщает издание Nikkei Asia. В тестировании приняли участие посетители 10 заведений общественного питания и уличной торговли.

Как сообщается на сайте разработчика, перед началом использования клиентам BioPay необходимо пройти регистрацию на официальном сайте платежной системы. При регистрации нужно внести платежную информацию и биометрические данные — фото лица с разных ракурсов.

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После регистрации система может распознать клиента вне зависимости от наличия на лице маски и под любым углом. Разработчики подчеркивают, что BioPay значительно быстрее конкурентов и легко интегрируется в инфраструктуру компаний.

BioPay может использоваться не только для платежей, но и как замена пропускам или способ проверки правильности ношения масок.



Испытания BioPay продолжатся до февраля. В дальнейшем планируется расширение платежной системы и внедрение в новые заведения и компании.