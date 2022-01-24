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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

WhatsApp получит новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp в ближайшее время внедрит двухэтапную проверку в настольное приложение и веб-версию программы. Это повысит ее безопасность, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Поскольку WhatsApp все еще готовит поддержку нескольких устройств одновременно, пользователи смогут получить доступ к приложению с компьютера без необходимости иметь телефон рядом. Добавление двухэтапной проверки усилит защиту.

При регистрации учетной записи WhatsApp после ввода шестизначного кода для входа в учетную запись потребуется персональный PIN-код. При этом у пользователя будет возможно включить или отключить двухэтапную проверку.

Пока функция находится на ранней стадии разработки. Разработчики в настоящее время также готовят возможность переноса истории чатов с телефонов Android на iOS.

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Хайтек #Соцсети #Софт
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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Че? 30к денег???Я болел короной около 3 недель и дали мне жалкие 46оо рупийЯ не понимаю, в какой стране...

Иркут 69

Какая гадость, право... Естественное всегда будет цениться выше искусственного.

S.H.O.C.K

Он ещё на твоих похоронах простудится😆

Drronum

Российский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!
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