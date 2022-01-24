WhatsApp получит новую функцию

WhatsApp в ближайшее время внедрит двухэтапную проверку в настольное приложение и веб-версию программы. Это повысит ее безопасность, сообщается в официальном блоге мессенджера.
Поскольку WhatsApp все еще готовит поддержку нескольких устройств одновременно, пользователи смогут получить доступ к приложению с компьютера без необходимости иметь телефон рядом. Добавление двухэтапной проверки усилит защиту.
При регистрации учетной записи WhatsApp после ввода шестизначного кода для входа в учетную запись потребуется персональный PIN-код. При этом у пользователя будет возможно включить или отключить двухэтапную проверку.
Пока функция находится на ранней стадии разработки. Разработчики в настоящее время также готовят возможность переноса истории чатов с телефонов Android на iOS.
AK47PROSecurityЧе? 30к денег???Я болел короной около 3 недель и дали мне жалкие 46оо рупийЯ не понимаю, в какой стране...
Иркут 69Какая гадость, право... Естественное всегда будет цениться выше искусственного.
S.H.O.C.KОн ещё на твоих похоронах простудится😆
DrronumРоссийский производитель давно уже перешел на искусственное мясо и даже молоко!