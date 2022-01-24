WhatsApp получит новую функцию

WhatsApp в ближайшее время внедрит двухэтапную проверку в настольное приложение и веб-версию программы. Это повысит ее безопасность, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Поскольку WhatsApp все еще готовит поддержку нескольких устройств одновременно, пользователи смогут получить доступ к приложению с компьютера без необходимости иметь телефон рядом. Добавление двухэтапной проверки усилит защиту.

При регистрации учетной записи WhatsApp после ввода шестизначного кода для входа в учетную запись потребуется персональный PIN-код. При этом у пользователя будет возможно включить или отключить двухэтапную проверку.

Пока функция находится на ранней стадии разработки. Разработчики в настоящее время также готовят возможность переноса истории чатов с телефонов Android на iOS.