Выбран состав хоккейной сборной России на Олимпиаду в Пекине

Определен состав мужской сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине, в него вошли 25 игроков основного состава и шестеро запасных, сообщается на сайте ФХР.

Состав выглядит следующим образом:

вратари — Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

защитники — Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Никишин («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);

нападающие — Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артем Анисимов, Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).

Запасными будут вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), форварды Андрей Кузменько (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо», Москва) и Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

В предварительном составе было 37 человек. В итоговый список не попали голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Дмитрий Вишневский («Спартак»), Даниил Пыленков (СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Артем Галимов («Ак Барс») и Антон Бурдасов (СКА).

Российская команда на групповом этапе встретится со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Первым соперником сборной России станут швейцарцы, встреча состоится 9 февраля.