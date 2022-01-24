НАВЕРХ

Выбран состав хоккейной сборной России на Олимпиаду в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
264 1
Фото: © Федерация хоккея России

Определен состав мужской сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине, в него вошли 25 игроков основного состава и шестеро запасных, сообщается на сайте ФХР.

Состав выглядит следующим образом:

вратари — Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»);

защитники — Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Никишин («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);

нападающие — Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артем Анисимов, Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).

Запасными будут вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард»), форварды Андрей Кузменько (СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Станислав Галиев («Динамо», Москва) и Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

В предварительном составе было 37 человек. В итоговый список не попали голкипер Ярослав Аскаров (СКА), защитники Дмитрий Вишневский («Спартак»), Даниил Пыленков (СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), форварды Артем Галимов («Ак Барс») и Антон Бурдасов (СКА).

Российская команда на групповом этапе встретится со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. Первым соперником сборной России станут швейцарцы, встреча состоится 9 февраля.

Еще по теме
Порноактриса устроила фотосессию в поддержку омского «Авангарда»
Финн Сятери остался в «Сибири»
Хоккеисты омского «Авангарда» поедут на Олимпиаду‑2022
Хоккейная сборная России объявила расширенный состав на Олимпиаду
смотреть все
Спорт #Хоккей #Олимпиада 2022
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
info.sibnet.ru
Медики раскритиковали трансгендеров в спорте
20.01.2022 13:13
info.sibnet.ru
Ролик ЦСКА о футболисте-турке и «Наташах» вызвал скандал
20.01.2022 09:42
info.sibnet.ru
Австралия снова аннулировала визу Новака Джоковича
14.01.2022 17:22
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД предупредил о подготовке Западом крупных провокаций
Госдеп объявил эвакуацию дипломатов с Украины
Канцлер Германии исключил скорое вступление Украины в НАТО
Эксперты предложили разделить авто на массовые и люксовые
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Sibnet.Ru