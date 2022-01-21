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Морозы до 39 градусов придут в выходные в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умеренно-морозная погода ожидается в предстоящие выходные дни в Забайкальском крае, сообщает ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Сидельникова.

По южной половине края пройдет снег. Температура воздуха ночью составит 27-32 градуса, при снеге 21-26 градусов мороза, по восточной половине края при прояснении до 39 градусов.

Дневная температура составит 13-18 градусов мороза, при облачности 21-26 градусов, по югу края до 8 градусов мороза. Ветер в выходные будет не сильный до 2-7 метров в секунду.

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Забайкалье #Гео
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