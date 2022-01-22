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Wildberries выпустил банковскую карту со скидкой

Источник:
Sibnet.ru
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Карта WB Card
Фото: © Wildberries

Крупнейший онлайн-магазин России Wildberries выпустил виртуальную карту. Держатели WB Card уже могут получить скидку 2% на все товары, а в будущем им будет доступно моментальное зачисление средств при возврате покупки.

Оформить карту можно на сайте Wildberries в специальном разделе, заполнив простую форму. После проверки анкеты на портале Госуслуг, пользователю предоставят данные новой WB Card и она будет привязана к аккаунту на маркетплейсе для удобной оплаты.

Как сообщается на сайте маркетплейса, обладатели WB Card могут получить скидку 2% в Wildberries. В ближайшее время для них станет более удобным возврат покупок — деньги за товар будут приходить мгновенно. На данный момент возвращение средств может затянуться до десяти дней.

Пополнить WB Card можно переводом с карты любого банка, поддерживающего систему быстрых платежей (СБП). Максимальная сумма ежемесячного пополнения составляет 100 тысяч рублей, а общий лимит на все операции не может превышать 200 тысяч рублей в месяц.

Обладатели смартфонов, поддерживающих бесконтактную оплату, могут использовать WB Card для расчета в любых магазинах и снимать с нее наличные. Для этого карту нужно привязать к Apple Pay или Google Pay.

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Технологии #Интернет #Гаджеты #Торговля
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Топ комментариев

Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

fydor55

Нееет эти ушлёпки стремятся засунуть везде свой нос, чтобы ввести санкции и в будущем втюхивать свои...

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.
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