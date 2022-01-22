Wildberries выпустил банковскую карту со скидкой

Крупнейший онлайн-магазин России Wildberries выпустил виртуальную карту. Держатели WB Card уже могут получить скидку 2% на все товары, а в будущем им будет доступно моментальное зачисление средств при возврате покупки.



Оформить карту можно на сайте Wildberries в специальном разделе, заполнив простую форму. После проверки анкеты на портале Госуслуг, пользователю предоставят данные новой WB Card и она будет привязана к аккаунту на маркетплейсе для удобной оплаты.



Как сообщается на сайте маркетплейса, обладатели WB Card могут получить скидку 2% в Wildberries. В ближайшее время для них станет более удобным возврат покупок — деньги за товар будут приходить мгновенно. На данный момент возвращение средств может затянуться до десяти дней.



Пополнить WB Card можно переводом с карты любого банка, поддерживающего систему быстрых платежей (СБП). Максимальная сумма ежемесячного пополнения составляет 100 тысяч рублей, а общий лимит на все операции не может превышать 200 тысяч рублей в месяц.



Обладатели смартфонов, поддерживающих бесконтактную оплату, могут использовать WB Card для расчета в любых магазинах и снимать с нее наличные. Для этого карту нужно привязать к Apple Pay или Google Pay.