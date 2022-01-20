США представили новый проект санкций против России

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, сообщается на сайте конгресса США. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов.

Документ включает сразу несколько пунктов. Среди них — объявление поддерживаемых Россией сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, а также запрет на операции с российским госдолгом.

Санкции предусматривают ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2», а также персональные санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, российских чиновников и силовиков.

Предлагаются санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, Дмитрий Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Александра Винокурова.

Накануне президент США Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины.