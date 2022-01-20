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НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response пройдут в начале марта, в них примут участие 35 тысяч военных из 28 стран, следует из сообщения представительства США при альянсе в Twitter.

Маневры состоятся в Норвежском море и станут самыми массовыми в регионе со времен окончания холодной войны. Так, в учениях примут участие авианосцы США и Великобритании USS Harry S. Truman и HMS Prince of Wales.

Участие в маневрах также примут четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика US Air Force В-1В Lancer, которые базируются в Норвегии. Эти самолеты способны нести по 24 крылатых ракеты AGM-158 JASSM.

Планируется, что все иностранные военные маневры пройдут под контролем Северного флота ВМФ РФ и авиации Воздушно-космических сил. В частности, следить за учениями Cold Response будет фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный новейшими ракетами «Циркон».

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Оборона #Армия
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