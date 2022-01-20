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Олимпийская сборная конькобежцев начала тренировки в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Олимпийская сборная по конькобежному спорту провела первую тренировку в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, сообщила в четверг пресс-служба администрации Иркутской области.

XXIV Олимпийские зимние игры начнутся 4 февраля 2022 года в Пекине. Тренировки команды конькобежцев проходят с 20 по 27 января в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

«Решили последний подготовительный этап провести в Иркутске, потому что один часовой пояс с Пекином, и спортсмены смогут уже привыкнуть к этому времени. Приехали на восемь дней, у нас будет три дня рабочих, потом день отдыха и еще три дня рабочих. И улетаем в Пекин», — рассказал старший тренер женской сборной РФ по конькобежному спорту Павел Абраткевич.

В ледовом дворце были проведены работы по подготовке льда, он стал более скользящим. Кроме того, были закуплены дополнительные системы климат-контроля, теперь температура в ледовой арене более комфортная для спортсменов.

«Тренировка проходит так: где-то час у нас "сухая" разминка, затем два выхода на лед. Здесь акцент будет поставлен больше на командную гонку, именно у женской команды, потому что это реальные шансы на медали. Сегодня за тренировку преодолено 60 кругов, 5 по 12», — описала тренировочный процесс член сборной Евгения Лаленкова.

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Спорт #Зимние виды #Олимпиада 2022
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