Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу

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Житель Томска по пути от банкомата потерял 500 тысяч рублей, их нашла и вернула прохожая, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.
По данным ведомства, томич обратился в полицию с заявлением о том, что потерял на улице 500 тысяч рублей, которые снял в банкомате.
Через некоторое время к полицейским обратилась женщина, нашедшая на улице Розы Люксембург пачку пятитысячных купюр, в которой оказалось как раз 500 тысяч рублей.
Место обнаружения пачки совпало с маршрутом передвижения мужчины. Деньги вернули владельцу.
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