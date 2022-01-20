Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу

Житель Томска по пути от банкомата потерял 500 тысяч рублей, их нашла и вернула прохожая, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным ведомства, томич обратился в полицию с заявлением о том, что потерял на улице 500 тысяч рублей, которые снял в банкомате.

Через некоторое время к полицейским обратилась женщина, нашедшая на улице Розы Люксембург пачку пятитысячных купюр, в которой оказалось как раз 500 тысяч рублей.

Место обнаружения пачки совпало с маршрутом передвижения мужчины. Деньги вернули владельцу.