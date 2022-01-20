НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу

Источник:
Sibnet.ru
259 2
Фото: © Sibnet.ru

Житель Томска по пути от банкомата потерял 500 тысяч рублей, их нашла и вернула прохожая, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным ведомства, томич обратился в полицию с заявлением о том, что потерял на улице 500 тысяч рублей, которые снял в банкомате.

Через некоторое время к полицейским обратилась женщина, нашедшая на улице Розы Люксембург пачку пятитысячных купюр, в которой оказалось как раз 500 тысяч рублей.

Место обнаружения пачки совпало с маршрутом передвижения мужчины. Деньги вернули владельцу.

Еще по теме
Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя
Сыгравший Ганнибала Лектера актер погиб в горах
Школьник в Новосибирске попал в больницу из-за электронной сигареты
Волна «минирований» дошла до новосибирских вузов
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские биатлонист и бобслеист поедут на Олимпиаду в Пекин
Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу
Подсчитано количество участников крещенских купаний в Новосибирске
Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Игра God of War вышла на ПК
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Обсуждение (2)
Картина дня
Байден пообещал России катастрофу
Коммунисты попросили Путина признать ДНР и ЛНР
МВД прояснило позицию о штрафах за среднюю скорость
«Омикрон» оказался особо опасен для детей до пяти лет
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.

PRoSpekt

Служить в Армии "дистанционно" предложите, рейтинг зашкалит!

Иркут 69

Видимо слухи о нездоровье нашего светлейшего помаленьку подтверждаются... Наверное все так серьёзно,...
Sibnet.Ru