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Windows 11 получит поддержку сторонних виджетов

Источник:
Windows Latest
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 11 в ближайшее время получит поддержку сторонних виджетов, соответствующий документ появился на сайте Microsoft.

Согласно опубликованным рекомендациям для разработчиков, панель виджетов Windows 11 сможет работать со сторонними приложениями, ориентированными на веб. При этом Microsoft пока не планирует открывать возможность создания виджетов Win32 или UWP.

Предположительно, новая функция станет частью большого обновления Windows 11 22H2, известного как Sun Valley 2. Выход новой версии операционной системы ожидается летом 2022 года, ожидается улучшение качества пользовательского интерфейса.

Панель виджетов — одно из самых заметных отличий Windows 11 от «десятки», в которой подобного функционала нет. Однако сейчас все виджеты жестко ограничены по функциональности и настройкам.

Тема: Человек и компьютер
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