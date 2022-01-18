Канада отправила на Украину спецназ

Канада направила на Украину подразделение сил специальных операций, сообщают канадские СМИ со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве страны.

Такой шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства», приводит РИА Новости материал Global News.

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале. Ранее канадские СМИ узнали, что Канада отправила 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.

Западные политики утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной и заявляет, что якобы Москва готовит военное вторжение. Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.