НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Канада отправила на Украину спецназ

Источник:
РИА Новости
325 4
Фото: Marines from Arlington, VA, United States

Канада направила на Украину подразделение сил специальных операций, сообщают канадские СМИ со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве страны.

Такой шаг стал «частью усилий» со стороны союзников НАТО по «сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства», приводит РИА Новости материал Global News.

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале. Ранее канадские СМИ узнали, что Канада отправила 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.

Западные политики утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной и заявляет, что якобы Москва готовит военное вторжение. Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Еще по теме
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
Кремль ответил на вопрос о базах России в Латинской Америке
Песков заявил о высокой напряженности на границе с Украиной
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
МВД возьмет школы Красноярска под охрану из‑за частых эвакуаций
«Омикрон» добрался до Омской области
Двое пострадали в ДТП с автобусом в Омске. ФОТО
Строительство новых дорог в Шерегеше отложили на год
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Обсуждение (4)
Картина дня
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Канада отправила на Украину спецназ
Гражданам без биометрии ограничат функционал сайта Госуслуг
Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Генсек НАТО предложил России переговоры
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
30
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
22
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Sibnet.Ru