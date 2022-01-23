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Солнце имело кольца, как у Сатурна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Ученые выяснили, что около 4-5 миллиардов лет назад Солнце могло быть окружено тремя гигантскими кольцами. Это объясняет одну из самых больших загадок Солнечной системы — почему Земля такая большая, сообщает пресс-служба Университета Райса (США).

Компьютерное моделирование оказало, что до появления Земли и других планет Солнечной системы Солнце было окружено гигантскими кольцами межзвездного газа и пыли, похожими на кольца Сатурна.

Это революционное открытие отвечает на вопрос, который долгое время ставил ученых в тупик: почему Земля такая большая? Предполагается, что эти кольца могли помешать другим планетам превратиться в «суперземли» — класс планет, масса которых превышает массу Земли.

Компьютерное моделирование показало, что Марс возник на внешних краях одного из колец. Он не смог заполучить достаточного количества материала во время своего формирования, поэтому его размер остался маленьким.

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Технологии #Космос
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