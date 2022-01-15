Молоко назвали смертельно опасным для мужчин

Чрезмерное употребление молочных продуктов может негативно сказаться на мужском здоровье, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что на данный момент есть много научных работ, в которых говорится о риске развития рака простаты из-за молока. Поэтому мужчинам следует быть осторожными и употреблять не более 300 миллилитров напитка в день.

По словам Мясникова, повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, попутно приводит к понижению витамина D, что потенциально опасно.

Исследования показали, что низкий уровень витамина D в мужском организме может запустить механизм развития рака предстательной железы.