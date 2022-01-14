«КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Россия в шестой раз подряд выигрывает гонку.

Соревнования проходят в Саудовской Аравии. Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 километров.

Сотников выступает в «КАМАЗ-мастер» с 2008 года. В прошлом году он впервые в карьере выиграл «Дакар» в зачете грузовиков. Ранее 36-летний гонщик дважды занимал призовое место — был вторым в 2017 и 2019 годах. В 2013, 2017 и 2021 годах Сотников побеждал на ралли «Шелковый путь».

«КАМАЗ-мастер» шестой год подряд становится победителем «Дакара», всего на счету российской команды 19 побед.