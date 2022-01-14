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Распался известный в Голливуде брак Момоа и Боне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © prideofgypsies, instagram.com/prideofgypsies

Джейсон Момоа публично заявил о разводе с Лизой Боне после 16 лет отношений, причиной разрыва стали остывшие чувства, написал актер в Instagram.

«Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой», — пафосно написал Момоа.

Джейсон Момоа и Лиза Боне познакомились в 2005 году, но оформила отношения только в 2017 году. Разница в возрасте у пары — 12 лет. Боне старше своего супруга, ей 54 года. До этого она была замужем за музыкантом Ленни Кравицем и родила от него дочь, известную сейчас актрису Зои Кравиц.

В отношениях с Момоа Лиза Боне родила еще двоих детей, дочери сейчас 14 лет, а сыну 13.

Джейсон Момоа — американский актер. Приобрел известность после исполнения роли кхала Дрого в сериале «Игра престолов». Актер снимался в фильмах «Дюна», «Конан-варвар», «Аквамен».

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