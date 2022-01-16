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Ученые раскрыли секрет долголетия гигантских черепах

Источник:
Al Arabiya
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Фото: Yotcmdr

Исследователи из Университета Буффало в США заявили о раскрытия долголетия гигантских галапагосских черепах. Ученые надеются, что это открытие поможет созданию лекарства от рака для людей.

У гигантских черепах есть дополнительные копии генов, участвующих в так называемом апоптозе. Это процесс самоуничтожения клеток, который защищает черепах от разрушительных воздействий старения, включая рак, пишет Al Arabiya со ссылкой на исследование ученых.

«Эти результаты вызывают большой интерес еще и потому, что у долгоживущей фауны должен наблюдаться самый высокий уровень заболеваемости раком», — отмечает биолог-эволюционист Винсент Линч.

Выяснилось, что клетки черепах в целом очень чувствительны к определенным типам стресса, связанного с поврежденными белками. При воздействии такого стресса клетки гигантских черепах самоуничтожаются до того, как у них появится шанс создать опухоль. Это и позволяет избежать развития рака.

«Значение данного исследования заключается в том, что если мы сможем определить, каким образом эти черепахи развили определенные механизмы защиты. Возможно, мы также сумеем найти способ использовать данные открытия на пользу человека», — отметил Линч.

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