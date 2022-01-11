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Запеканку в школе на Чукотке взбили строительной дрелью

Источник:
Sibnet.ru
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Творожную запеканку в Центре образования села Лаврентия на Чукотке готовили, используя дрель с насадкой от строительного миксера, сообщила прокуратура региона.

Фотография того, что творожную массу для запеканки в школе размешивают дрелью с насадкой от строительного миксера, появилась в интернете.


Прокурорская проверка показала, что это было не единственное нарушение. Запеканку замешивали в посуде из алюминия, что запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Были возбуждены два дела по статьям КоАП РФ. Директора школы оштрафовали на 3 тысячи рублей, само образовательное учреждение — на 110 тысяч рублей.

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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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