Запеканку в школе на Чукотке взбили строительной дрелью

Творожную запеканку в Центре образования села Лаврентия на Чукотке готовили, используя дрель с насадкой от строительного миксера, сообщила прокуратура региона.

Фотография того, что творожную массу для запеканки в школе размешивают дрелью с насадкой от строительного миксера, появилась в интернете.

Прокурорская проверка показала, что это было не единственное нарушение. Запеканку замешивали в посуде из алюминия, что запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Были возбуждены два дела по статьям КоАП РФ. Директора школы оштрафовали на 3 тысячи рублей, само образовательное учреждение — на 110 тысяч рублей.